Шойгу заявив, що Росія не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині
Шойгу заявив. що під час операції у Курській області «ЗСУ ставили за мету захопити атомну станцію»
Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, доки ЗСУ залишаються на російській території. Його заяву цитують росЗМІ.
«До тих пір, поки ми не викинемо їх з нашої території, ми, звичайно ж, про жодні переговори з ними не говоритимемо», – сказав він.
Також Шойгу заявив. що під час операції у Курській області «ЗСУ ставили за мету захопити атомну станцію, але їм це не вдалося».
Натомість президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що Україні не потрібні російські території, а операція на Курщині спрямована на відновлення територіальної цілісності України. За словами Зеленського, військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А».
За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога. Президент додав, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області – це лише частина операції.
До слова, під час операції в Курській області РФ Збройні сили України взяли в полон понад 600 росіян. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, серед полонених є офіцери й бойовики Кадирова.
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