Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шойгу заявив, що Росія не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шойгу заявив, що Росія не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині
Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу зробив чергову заяву щодо переговорів з Україною
фото з відкритих джерел

Шойгу заявив. що під час операції у Курській області «ЗСУ ставили за мету захопити атомну станцію»

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, доки ЗСУ залишаються на російській території. Його заяву цитують росЗМІ.

«До тих пір, поки ми не викинемо їх з нашої території, ми, звичайно ж, про жодні переговори з ними не говоритимемо», – сказав він. 

Також Шойгу заявив. що під час операції у Курській області «ЗСУ ставили за мету захопити атомну станцію, але їм це не вдалося».

Натомість президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що Україні не потрібні російські території, а операція на Курщині спрямована на відновлення територіальної цілісності України.  За словами Зеленського, військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А»

За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога. Президент додав, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області – це лише частина операції.

До слова, під час операції в Курській області РФ Збройні сили України взяли в полон понад 600 росіян. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, серед полонених є офіцери й бойовики Кадирова.

Читайте також:

Теги: росія війна Сергій Шойгу Україна переговори Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська операція у Курській області показала, що несподіванки на війні знову повернулися
П'ять ключових політичних провалів РФ на тлі операції у Курській області
17 серпня, 11:00
Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 6 вересня
Президент планує закінчити війну восени?
7 вересня, 12:00
Очільник Пентагону проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн»
Коли відбудеться 24-те засідання «Рамштайну»: названо дату
20 серпня, 20:43
Наміри провладної партії «Грузинська мрія» викликали гостру реакцію опозиції
Правляча партія Грузії хоче переписати конституцію «для відновлення територіальної цілісності»
20 серпня, 21:31
DeepState: РФ окупувала ще одне село на Покровському напрямку
DeepState: РФ окупувала ще одне село на Покровському напрямку
18 серпня, 01:18
Зеленський відзначив державними нагородами відомих іноземних політиків
Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік
24 серпня, 12:18
Місцеві мешканці повідомляють, що горить кілька цистерн на нафтобазі
У Ростовській області після гучних вибухів горить нафтобаза
28 серпня, 04:18
Експерти закликають Швейцарію поглибити звʼязки з НАТО і ЄС
Швейцарія може переглянути нейтралітет через війну в Україні
31 серпня, 22:02
Міністр оборони Бьорн Арільд Грам (зправа) під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським
Норвегія виділила близько 50 млн євро на ППО та дрони для України
3 вересня, 19:50

Політика

Білий дім відреагував на падіння російських дронів у Румунії та Латвії
Білий дім відреагував на падіння російських дронів у Румунії та Латвії
Шойгу заявив, що Росія не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині
Шойгу заявив, що Росія не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині
Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
Конгрес США отримав від Байдена засекречений звіт про стратегію щодо війни в Україні – Reuters
Конгрес США отримав від Байдена засекречений звіт про стратегію щодо війни в Україні – Reuters
Конгрес США підтримав одразу кілька «антикитайських» законопроєктів
Конгрес США підтримав одразу кілька «антикитайських» законопроєктів
Як урятувати Євросоюз від занепаду: колишній голова ЄЦБ має план
Як урятувати Євросоюз від занепаду: колишній голова ЄЦБ має план

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
14K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
6732
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua