Дозвіл на удари далекобійною зброєю: Bloomberg припустив, як відповість Росія

Раніше Путін пообіцяв визнати країни НАТО «безпосередніми сторонами конфлікту», якщо Україні буде дозволено застосовувати далекобійну зброю для ударів по РФ

Чиновники побоюються, що Росія може збільшити кількість диверсій та кібератак на країни НАТО

Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб Європи та США.

Як пише видання, чиновники побоюються, що може збільшитися кількість диверсій та кібератак на країни НАТО. Інший же анонімний співрозмовник повідомив, що Росія може навіть наважитися завдати ударів по американських військах – прямих чи непрямих. Наприклад, атакувати їх на Близькому Сході чи в інших регіонах.

За словами одного з неназваних чиновників, президент США Джо Байден має обговорити застосування британських далекобійних ракет, підкріплених навігаційними даними США, із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як зазначає один з чиновників, будь-які дальні удари, якщо їх схвалять, завдаватимуться виключно по обмеженій кількості військових об'єктів. Він також вважає, що Росія використовуватиме цю інформацію для пропаганди в Африці та Латинській Америці, де вербує найманців для війни.

Bloomberg також процитував російського диктатора Володимира Путіна, який 12 вересня заявив, що такий крок зробить країни НАТО «безпосередніми сторонами конфлікту». Він пообіцяв ухвалити «відповідні рішення».

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

До слова, західні партнери продовжать задовольняти пріоритетні потреби України, надаючи їй військову допомогу, але й працюють, щоб допомогти Україні розбудовувати свою довгострокову безпеку. Про це на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що група почула заклик президента Володимира Зеленського, який брав участь в засіданні, до збільшення безпекової допомоги Україні.