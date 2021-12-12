В Україні перевізники отримують штрафи у 17 тис. грн: на кого полює поліція

Укртрансбезпека почала складати протоколи на «нелегалів» без судового розгляду

Співробітники Укртрансбезпеки та патрульна поліція почали масово штрафувати нелегальних перевізників. Про це розповів голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський, пише ubr.

Укртрансбезпека почала складати протоколи про адмінпорушення без судового розгляду. Фахівець зазначив, що це дієвий важіль боротьби із нелегальними перевізниками.

За словами Житинського, на дорогах злагоджено працюють представники Нацполіції та Укртрансбезпеки. Їх дії яких націлені на виявлення та протидію нелегалам. Вже з'явилися перші результати рейдів.

«Днями волинські правоохоронці затримали та задокументували незаконну діяльність водіїв двох «бусиків». Звертайтеся в ці органи з фактами: де і яким чином «автобусні пірати» забирають пасажирів, фіксуйте марки та номери транспортних засобів за допомогою фото- та відеофіксації», – сказав Житинський.

Із 1 жовтня 2021 року в Україні набули чинності зміни у законодавстві, відповідно до яких за перевезення пасажирів та вантажів без необхідних документів передбачається штраф у розмірі від 17 тис. грн.

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