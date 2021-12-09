В Одесі у маршрутки на ходу відвалилося колесо

Маршрутні автобуси часто виходять на рейс у незадовільному технічному стані

В Одесі у маршрутки, що перевозила пасажирів, під час руху відпало колесо. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент стався на проспекті Небесної сотні.

«Під час руху по проспекту у транспортного засобу відпало колесо», – повідомили в управлінні.

На місце події прибули співробітники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції. Вони з'ясували, що в ДТП ніхто не постраждав.

На водія маршрутного автобуса інспектори склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 121 (порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів) КУпАП.

Поліцейські також поінформували про подію автопідприємство, що здійснює перевезення пасажирів на маршруті, для вжиття необхідних заходів.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що ДТП сталася біля ТРЦ «Сіті-центр». Колесо відпало у мікроавтобуса, що прямував за маршрутом Одеса-Чорноморськ.

Нагадаємо, у Полтаві маршрутка на ходу «згубила» два колеса.

Також у Києві стався черговий інцидент із однією з маршрутних автобусів. Так, у маршрутки №580 на ходу відвалилося заднє колесо.

Раніше у лютому на проспекті Гагаріна у київської маршрутки №529 на ходу відвалилося колесо. У цей час в автобусі знаходилися пасажири.