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    В Одесі у маршрутки на ходу відвалилося колесо

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    На водія маршрутного автобуса інспектори склали адміністративний протокол - В Одесі у маршрутки на ходу відвалилося колесо
    На водія маршрутного автобуса інспектори склали адміністративний протокол
    фото dnepr.info

    Маршрутні автобуси часто виходять на рейс у незадовільному технічному стані

    В Одесі у маршрутки, що перевозила пасажирів, під час руху відпало колесо. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

    Зазначається, що інцидент стався на проспекті Небесної сотні.

    «Під час руху по проспекту у транспортного засобу відпало колесо», – повідомили в управлінні.

    На місце події прибули співробітники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції. Вони з'ясували, що в ДТП ніхто не постраждав.

    На водія маршрутного автобуса інспектори склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 121 (порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів) КУпАП.

    Поліцейські також поінформували про подію автопідприємство, що здійснює перевезення пасажирів на маршруті, для вжиття необхідних заходів.

    У соціальних мережах очевидці повідомили, що ДТП сталася біля ТРЦ «Сіті-центр». Колесо відпало у мікроавтобуса, що прямував за маршрутом Одеса-Чорноморськ.

    Нагадаємо, у Полтаві маршрутка на ходу «згубила» два колеса.

    Також у Києві стався черговий інцидент із однією з маршрутних автобусів. Так, у маршрутки №580 на ходу відвалилося заднє колесо.

    Раніше у лютому на проспекті Гагаріна у київської маршрутки №529 на ходу відвалилося колесо. У цей час в автобусі знаходилися пасажири.

    Теги: ДТП Одеса перевезення
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    В Одесі у маршрутки на ходу відвалилося колесо