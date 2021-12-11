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    На Львівщині автобус із 20 пасажирами влетів у вантажівку, є травмовані (фото)

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    Водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями - На Львівщині автобус із 20 пасажирами влетів у вантажівку, є травмовані (фото)
    Водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями
    фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

    У результаті аварії постраждали семеро людей

    Увечері 10 грудня неподалік села Верчани Стрийського району Львівської області автобус «Mercedes» в’їхав у напівпричіп вантажівки. У результаті аварії травми різного ступеня важкості отримали семеро людей, трьох з яких госпіталізували.

    За інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, аварія трапилася приблизно о 21:30. 43-річний мешканець Верчан, який був за кермом вантажівки Volvo з напівпричепом Krone, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

    «Напівпричіп залишився на проїзній частині дороги, де мешканець с. Подорожнє Стрийського району 1976 року народження, керуючи автобусом Mercedеs, допустив з ним зіткнення», – ідеться в повідомленні.

    Як повідомила пресслужба ДСНС Львівщини, в автобусі перебувало 20 людей, семеро з яких отримали травми – водій та шість пасажирів, усі мешканці Львівщини віком від 43 до 55 років. Водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями. Після огляду медиками в Стрийську центральну районну лікарню госпіталізували трьох людей з травмами різної важкості.

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    На Львівщині автобус із 20 пасажирами влетів у вантажівку, є травмовані (фото)
    На Львівщині автобус із 20 пасажирами влетів у вантажівку, є травмовані (фото)
    фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

    Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, інформує Zaxid.net. Максимальне покарання, яке вона передбачає, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Нагадаємо, у Чернігові Новозаводський районний суд відправив під варту водія вантажівки, який за версією правоохоронців, спричинив смертельну ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 осіб.

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    Теги: ДСНС дороги вантажівки водій аварія поліція Mercedes Volvo
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    На Львівщині автобус із 20 пасажирами влетів у вантажівку, є травмовані (фото)