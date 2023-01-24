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Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента
фото: koda.gov.ua

Кулеба очолював Київську обласну військову адміністрацію

Новим заступником голови Офісу президента призначено колишнього голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський.

«Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України», – йдеться у документі.

Що відомо про Олексія Кулеба

Народився 1983 року в Києві, закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка», має ступінь магістра міжнародної економіки. До листопада 2008 року навчався у аспірантурі Національної академії державного управління.

З січня до червня 2005 року працював менеджером КП «Київ-медіа» Київської обласної ради, був помічником народного депутата. З грудня 2010 року до грудня 2011 року викладав у «Міжрегіональній Академії управління персоналом». Займався бізнесом, з травня 2014 року до жовтня 2015 року був помічником депутата Київради.

З жовтня 2016 року до серпня 2017 року Олексій Кулеба був радником гендиректора київського КП «Плесо». У листопаді 2019 став директором департаменту благоустрою КМДА, з 2021 був заступником голови КМДА Віталія Кличка.

Київську область очолив у лютому 2022 року, але у середині березня на цю посаду поставили генерала Олександра Павлюка. У травні 2022 року Кулеба знову став головою Київської ОВД.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ №28/2023 про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.

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Теги: університет президент Володимир Зеленський економіка

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