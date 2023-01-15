РФ хоче збільшити призовний вік. Британська розвідка пояснила задум Кремля

Російський диктатор Володимир Путін підтримує підвищення призовного віку

12 січня у держдумі РФ запропонували збільшити призовний вік на військову службу з 27 до 30 років. Це планують зробити вже до весняного призову у 2023 році. На це звернули увагу у міноборони Великої Британії.

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Цей крок має на меті забезпечити оголошене раніше збільшення чисельності російських сил на 30%.

Таку ініціативу підтримує російський диктатор Володимир Путін, а російські чиновники, ймовірно, вивчають реакцію громадськості.

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«Існує реальна ймовірність того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для регулярного призову на військову службу могла б збільшити чисельність особового складу, готового воювати в Україні, і водночас це буде менш тривожним для населення, ніж оголошення про черговий раунд непопулярного процесу «часткової мобілізації», – зазначили у розвідці.

Як повідомлялося, керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

Під час першої хвилі мобілізації до збройних сил РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.