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РФ хоче збільшити призовний вік. Британська розвідка пояснила задум Кремля

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ хоче збільшити призовний вік. Британська розвідка пояснила задум Кремля
РФ планує збільшити чисельність російських військ на 30%
фото з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін підтримує підвищення призовного віку

12 січня у держдумі РФ запропонували збільшити призовний вік на військову службу з 27 до 30 років. Це планують зробити вже до весняного призову у 2023 році. На це звернули увагу у міноборони Великої Британії.

Цей крок має на меті забезпечити оголошене раніше збільшення чисельності російських сил на 30%.

Таку ініціативу підтримує російський диктатор Володимир Путін, а російські чиновники, ймовірно, вивчають реакцію громадськості.

«Існує реальна ймовірність того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для регулярного призову на військову службу могла б збільшити чисельність особового складу, готового воювати в Україні, і водночас це буде менш тривожним для населення, ніж оголошення про черговий раунд непопулярного процесу «часткової мобілізації», – зазначили у розвідці.

Як повідомлялося, керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

Під час першої хвилі мобілізації до збройних сил РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.

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Теги: мобілізація росія війна путін британська розвідка

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