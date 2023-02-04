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У Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі
Родини окупантів ощасливили картоплею
фото: скріншот із відео

Влада підтримала родини окупантів овочевими наборами

 

У Росії похвалилися небувалим рівнем підтримки сімей мобілізованих, кинутих на війну проти України. Їхнім сім'ям у підмосковному Дмитрові почали видавати по 10 кг картоплі та моркви.

Про допомогу навіть зняли сюжет. Його фрагмент опублікували у Telegram-каналі «Кримський вітер».

«У Підмосков'ї сім'ям мобілізованих росіян роздали овочеві набори, що складаються з 10 кг картоплі та 10 кг моркви. Справжня підтримка. Ось що означає «нафтогазова наддержава», – коментують автори каналу події на відео.

Як зазначено у сюжеті, овочеві набори отримають 105 сімей за тиждень.

«Хочу подякувати нашому голові Дмитрівського міського округу, великий йому низький уклін. Я теж є дружиною мобілізованого, також чоловіка люблю і чекаю – і сподіваюся, що все буде добре, Росія переможе», – заявила Наталія Муромцева, співробітниця «Центру підтримки родичів мобілізованих дмитровчан».

У Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі фото 1

Автори сюжету вказали ім’я дружини окупанта, однак заблюрили її обличчя. Щоправда, зробили це кострубато.

У Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі фото 2

Приховали в сюжеті і обличчя всіх родичів «героїв».

Нагадаємо, наказ Володимира Путіна про часткову мобілізацію продовжує діяти через те, що передбачає не лише необхідність призову потрібної кількості людей, а й проведення інших заходів.

Часткова мобілізація розпочалася в РФ 21 вересня 2022 року. Відповідний указ був підписаний Путіним. Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що до армії планують мобілізувати 300 тис. резервістів.

Варто зазначити, що в указі диктатора про мобілізацію, який оприлюднили, приховали один з пунктів. Так, в документі на сайті Кремля грифом «Для службового користування» був пропущений 7 пункт.  Джерело в Кремлі повідомило, що засекречений пункт дозволяє набрати до російської армії до 1 мільйона людей.

Також біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в районі Валдая (Новгородська область) встановили комплекс протиповітряної оборони.

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Теги: росія мобілізація міністр наказ Сергій Шойгу

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