В Україні сонячно, а в західних областях дощитиме: погода на 14 липня

14 липня вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

У понеділок, 14 липня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, а в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень місцями на Житомирщині короткочасні дощі; вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°. В Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°; У Києві вночі 17-19°, вдень 29-31°

Цього тижня, 14-20 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у музеї-квартирі П. Г. Тичини 15 липня відкриється персональна виставка іконописних образів художниці Ірини Луценко.

А у музеї Шолом-Алейхема спливають останні дні роботи виставки творів київських митців «Образи Києва». Будинок офіцерів Збройних сил України пропонує переглянути виставу «Роздягайся, поговоримо!», а Міжнародний центр культури і мистецтв запрошує на виставу «Наші Кайдаші».

Любителі музики цього тижня зможуть насолодитися співом легандарної Ірини Білик та віртуозною грою Євгена Хмари.