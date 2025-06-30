Червоний рівень небезпеки та заборона на роботу. Екстремальна спека дошкуляє півдню Європи

Купання у фонтані у парку Люстгартен у Берліні

Італія та Іспанія особливо потерпають від спеки

Екстремальна спека охопила південь Європи: запроваджено обмеження на роботу. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Італія та Іспанія зіткнулися з рекордними температурами, що змусило владу вжити надзвичайних заходів для захисту населення.

Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило червоний рівень небезпеки у 17 із 27 міст, включаючи Рим, Мілан та Неаполь. Декілька регіонів – Лаціо, Тоскана, Калабрія, Апулія та Умбрія – розглядають запровадження заборони на виконання певних видів робіт у найспекотніший час дня.

У столиці туристи змушені шукати укриття від сонця біля знакових пам'яток, таких як Колізей та фонтан Треві. Багато хто використовують парасольки та п'ють воду з громадських фонтанів для охолодження. Аналогічна ситуація спостерігається в Мілані та Неаполі, де вуличні торговці активно продають прохолодні напої.

Національне метеорологічне агентство Іспанії AEMET попереджає, що червень може стати найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. У Севільї та інших південних містах температура досягла 42°C.

Органи охорони здоров'я закликають населення уникати інтенсивної фізичної активності в піковий годинник спеки та дотримуватися питного режиму. Особлива увага приділяється захисту вразливих груп – людей похилого віку та дітей.

Експерти пов'язують хвилі екстремальної спеки, що почастішали, в південній Європі зі зміною клімату. Аномально високі температури також зафіксовані в Греції та Португалії, де місцеві жителі та туристи страждають від тяжких погодних умов.

До слова, Європа опинилася в умовах першої серйозної хвилі спеки цього літа, яка може підняти стовпчики термометрів до 42°C.

Раніше європейська служба моніторингу клімату Copernicus зафіксувала нові температурні рекорди. Згідно з опублікованими даними, травень 2025 року став другим найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура планети перевищила доіндустріальні показники на 1,4°C.