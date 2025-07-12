Куди сходити у Києві 14-20 липня: дайджест культурних подій

У Музеї гетьманства триває персональна виставка картин Helena Kalm «Ідентичність»

Цього тижня, 14-20 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у музеї-квартирі П. Г. Тичини 15 липня відкриється персональна виставка іконописних образів художниці Ірини Луценко. А у музеї Шолом-Алейхема спливають останні дні роботи виставки творів київських митців «Образи Києва». Будинок офіцерів Збройних сил України пропонує переглянути виставу «Роздягайся, поговоримо!», а Міжнародний центр культури і мистецтв запрошує на виставу «Наші Кайдаші». Любителі музики цього тижня зможуть насолодитися співом легандарної Ірини Білик та віртуозною грою Євгена Хмари.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві з 14 по 20 липня:

Зміст

Музеї

19 липня – майстер-клас із розпису торбинок від художниці Дарії Гук;

20 липня – лекція «Гастрономія страху: як війна проковтнула наші харчові звички». Лекторка – Алла Петренко;

до 20 липня – виставка «На фестини до Києва»;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки»

У Музеї історії міста Києва відкрився масштабний виставковий проєкт «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки», що має на меті продемонструвати розвиток міської гастрономічної культури від часів Київської Русі до сьогодення. Гастрономічна культура – це практичний інструмент виживання та вагоме культурне явище, що об’єднує покоління та формує ідентичність суспільства. Вона несе в собі пам’ять, цінності, символи і табу, що передаються через рецепти, традиції і досвід.

Коли: 14-20 липня 2025 року Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б.Хмельницького, 7, 3-й поверх

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

11 липня – 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

15 липня – презентація видання Олександра Кучерука «Винниченко з бромом і без» до 35-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України;

18, 19 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

20 липня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «УКРАЇNКИ» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 липня – виставка «Українські обличчя зони».

19 липня – музейне заняття і майстер-клас «Українська народна іграшка»;

19 липня – кураторська екскурсія виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож крізь століття».

до 20 липня – виставка творів київських митців «Образи Києва»;

до 22 липня – виставка «Тіні класики: мистецтво крізь алгоритми. Від Шолом-Алейхема до нейромережі. Частина ІІ».

до 31 липня – виставка Tempo Primo.

15–24 липня – виставка Ірини Луценко;

19 липня – тематична екскурсія «За мною Київ тягнеться у снах»;

20 липня – тематична екскурсія «Музика в житті і творчості Павла Тичини.

Виставка Ірини Луценко

Ця виставка – це щира молитва, втілена через фарби. Для Ірини Луценко мистецтво – це не просто творення образів, а глибокий духовний акт, сповнений турботи про світ, любові до Бога, внутрішніх переживань і надії.

“Кожен колір, кожна форма – це частинка моєї молитви, що виражає мій внутрішній стан з Богом”, – ділиться художниця.

На виставці ви побачите іконописні образи, які несуть світло, очищення та зцілення душі. Це особистий шлях до гармонії, який Ірина відкриває через мистецтво.

Коли: 15–24 липня 2025 року

Місце проведення: вул. Терещенківська, 5

15 липня – арттерапія з пластинографії «Краса рятує світ»;

16 липня – виставка акварелей художньої студії «Арсенал» «Там, де біліють лаврські стіни»;

18 липня – літературні зустрічі з молодими письменниками «Троянди й виноград»;

19 липня – арттерапія для людей з інвалідністю «Вчимося малювати і не тільки».

16–29 липня – персональна виставка за підсумками пленеру студентів мистецького коледжу ім. Бойчука та Кам’янець-Подільського фахового коледжу.

20 липня – екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви»;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції музею;

до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;

до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції музею;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції музею.

до 28 липня – персональна виставка картин Helena Kalm «Ідентичність»;

19 липня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Битва під Берестечком в історії та пам’яті»;

19 та 26 липня – творчі поетичні зустрічі в межах виставки Helena Kalm «Ідентичність»;

20 липня – заняття для дітей «Знайомство з гетьманом Петром Дорошенком»;

20 липня – тематична екскурсія «Історія музейної кам’яниці» виставкою «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле»;

протягом липня – спільний виставковий проєкт «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле» Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів».

до 19 липня – виставка художнього змагання Art Fine Nation «Намалюй мені вірш» на поезію Ліни Костенко;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 18 липня – презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко;

до 19 липня – виставка Володимира Зирянова «Як небо блакитне – нема йому краю, так душі почину і краю немає…»;

19 липня – презентація виставки «Квіти Олени Погребняк – світло душі…» (виставка триватиме до 31 липня);

20 липня – презентація колективної художньої виставки «Творчій звіт студії «Гармонія» (виставка триватиме до 7 серпня).

19 липня – лекція Олександри Сторчай про брокарівську вишивку;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

щочетверга – авторська екскурсія Олександри Сторчай виставкою «Окупована спадщина»;

до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

упродовж місяця – експонування виставки художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

продовження виставки українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

продовження виставки «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 21 липня – до Дня українських миротворців проєкт «Там, де ми – там мир і спокій» (із фондів музею);

15 липня – 4 серпня – проєкт «Міста-герої». Документальна фотовиставка «Чернігів – місто-фортеця».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

19 липня – мелодрама «Храм краси»;

20 липня – комедія «Спокуса».

18 липня – 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

19 липня – лекція з чаюванням «Лисенки (неофіційні)»;

19 липня – гостини «Літній раут на Парнасі»;

19 липня – гостини «Вечір у саду. Культура відпочинку старого Києва»;

20 липня – мандрівка за лаштунки «Сила сценічного слова корифеїв українського театру»;

20 липня – мультимедійна програма «Леся Українка: музика в рядках і між ними»;

до 21 липня – виставка «Київ сакральний». Виставка графіки Люди Ковальчук;

на замовлення – екскурсія англійською мовою Welcome to Starytskyi House.

15 липня – відкриття виставки «Оголена сутність» Михайла Гуйди;

18 липня – початок роботи виставки «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

20 липня – квест для дітей «Знайди скарби старовинного київського маєтку»;

до 20 липня – виставка «Сліди…» Артура Котика;

до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

14 липня – тематична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

15 липня – екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «Знайди ліки з тварин»;

19 липня – екскурсія-квест для школярів «Знайди ліки з тварин»;

до 31 липня – оглядові екскурсії музеєм.

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

16 липня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь»;

16 липня – інтерактив «Евольвента» та бліц-огляд виставки «Ода механіці та стану гри». Кураторська екскурсія;

14–18 липня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;

14–18 липня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

14–18 липня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: 075-130-77-75, (044) 204-85-17.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

16 липня – вистава «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія;

19 липня – вистава «Була у зайчика хатинка», музична казка;

20 липня – вистава «Солом’яний бичок», комедія.

Вистава «Роздягайся, поговоримо!»

«Роздягайся, поговоримо» – вибухова комедія про те, як життя мчить не за правилами, а як йому заманеться!

Це не просто квартира – це епічне полотно, що дихає хаосом і комедією: дизайнер зі шлейфом шаленства, герої з інтригами, гості без одягу – ідеальні умови для вибуху драми! А далі – як лавина: зрада, кохання, ревнощі, несподівані появи та скелети, які вилазять не тільки з шафи, а й із ванної… у дуже непристойному вигляді.

Це не просто вистава – це буря з градом сміху і ураганом емоцій. Сюжет закручується так, що навіть самі герої губляться: хто тут господар, а хто просто забіг зігрітися… або щось приховати.

Коли: 17 липня 19:00

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Методи виховання малих засранців»

В театрі на Михайлівській відбудеться вистава «Методи виховання малих засранців». На вас чекають на перший погляд дуже напружені сцени з сімейного життя. Три брати виросли разом, але між ними немає нічого спільного, окрім батьківської хати, яку неодмінно треба продати. Бо жити разом – здається марною справою. Краще вже з Кубиком. Кубик – це собака, який справді розуміє кожного. Всіх трьох. Але як так сталося, що жодного порозуміння між людьми бути не може?

Але ось в старому будинку з'являється та, яка знає цих хлопців дуже давно і може зробити неможливе - допомогти цим засранцям знайти шлях до один одного, чи посварити їх назавжди. Здається, вона має власні меоди виховання малих засранців і готова їх застосувати просто зараз.

Коли: 16 липня 18:30

Місце проведення: Театр на Михайлівській, м. Київ, вул. Михайлівська, 24Ж.

Вистава «Наші Кайдаші»

Вистава «Наші Кайдаші» пропонує глядачам поринути у світ Карпатського села, в якому відбуваються події твору «Кайдашева родина» Івана Нечуя-Левицького. Однак у такому трактуванні української класики на нас чекає інший погляд на добре відомі події.

Ольга Сумська, Ірина Сопонару, Тарас Цимбалюк та багато інших – такий акторський склад гарантує потужне виконання ролей. Сага Кайдашевої родини оживає на ваших очах у сучасних українських реаліях. Їхня енергія та пристрасть не залишать вас байдужими, внаслідок чого глядачі повністю поринають у драму та напругу сімейних стосунків.

«Наші Кайдаші» – це не просто перенесення твору на сучасну сцену. Спектакль має оригінальний стиль і включає сучасні елементи, які надають сюжету свіжий акцент і роблять його більш доступним для сучасної аудиторії.

Коли: 20 липня 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Бібліотеки

14 липня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

15 липня – презентація книг Марини Чайки;

17 липня – жіноче коло Тані Срібної;

19 липня – розмовний клуб «English Speaking Club».

15 липня – година інформування «Надбання тисячоліть» (до Дня Української Державності).

15 липня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості чинним військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

15 липня – стрім-зустріч з історикинею та письменницею Інною Ковалишеною «Українська державність: вчора, сьогодні, завтра». На сторінці Facebook Молодіжної бібліотеки;

16 липня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

16 липня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

18 липня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

до 25 липня – книжкова виставка до Дня Української Державності «Сила держави: єдність, свобода, майбутнє»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

14–20 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

14 липня – відкриття виставки народної майстрині України Світлани Філаткіної «Слобожанський розпис»;

18 липня – зустріч із психологом «Позитивне мислення». Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою.

17 липня – літературна прогулянка «Читаймістом» «У місті книги різні є, кожен вибере своє»;

18 липня – гурток «Родинне коло», майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки «Оберіг для Захисників України».

15 липня – тематичний день інформації «Україна починається з тебе» до Дня Державності України;

17 липня – зустріч клубу позитивного спілкування друзів «З Україною в серці».

20 липня – бібліотечний кінозал. Показ кримінальної комедії «Тушкована свинина» в межах фестивалю «Тиждень австрійського кіно».

15 липня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

17 липня – перегляд художнього фільму в кінозалі;

14–20 липня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

15 липня – патріотична година до Дня Української Державності «Надбання тисячоліть»;

16 липня – зустрічі творчих людей.

20 липня – майстер-клас із петриківського розпису;

20 липня – літературно-психологічний тренінг із Юлією Белінською;

14–20 липня – виставка робіт народного та декоративного розпису «Доторкнись до краси...».

17 липня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

17 липня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;

17 липня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;

14–20 липня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової і виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

15 липня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

20 липня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

14–20 липня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

14 липня – історичний екскурс «Моя Україна: історія державницького поступу» до Дня Української Державності;

15 липня – майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки.

14 липня – історичний екскурс «Моя Україна: історія державницького поступу» до Дня Української Державності.

14 липня – година інформації «Історія української державності».

Концерти

Atlas Festival 2025

З 18 по 20 липня 2025 року уBlockbuster mall, пройде Atlas Festival 2025. Яскрава музична подія цього літа — Atlas Festival 2025. Слоган цього року: “Atlas Festival об'єднує, надихає, допомагає!” Гуртуймося разом, щоби слухати найкращу музику, отримувати позитивні емоції, підтримувати одне одного і збирати на потреби Збройних Сил України. Одним з хедлайнерів фестивалю буде гурт «Бумбокс».

В програмі фестивалю Atlas Festival 2025: «Океан Ельзи», «Бумбокс», The Rasmus, «Без обмежень», «Жадан і Собаки», Курган & Agregat, Kola, Dantes, Артем Пивоваров, Анна Трінчер та багато інших.

Коли: 17 липня 19:00

Місце проведення: Blockbuster mall, проспект Спепана Бандери, 36.

Ірина Білик з великим концертом просто неба

Коли: 17 липня 19:00

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Євген Хмара на терасі Gulliver

17 липня на літній терасі Gulliver – Євген Хмара. Акустика. Поціновувачів музики запрошують на нову акустичну програму Євгена Хмари під відкритим небом на терасі Gulliver.

Євген Хмара – один із найвідоміших українських піаністів нового покоління. Він грає серцем і створює музику, яка говорить без слів. Його концерти – це завжди особливий настрій і глибокі емоції.

Унікальне звучання створять два роялі та подвійний струнний квартет. Спеціальна гостя вечора – чарівна Odara.

Коли: 17 липня 19:00

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Стендапи

Stadium Family у «В’ява»

16 липня Творче об’єднання Stadium Family запрошує провести вечір, сповнений інтриг і розслідувань. у компанії резидентів: Івана Кухарчука, Анастасії Ткаченко, Фіми Константиновського, Сергія Середи, Кирила Ганіна та Андрія Рибака. Проєкт поєднує елементи квесту, детективу та розважальних етапів. Гумор, інтерактив, неочікувані повороти та креативні завдання – усе це чекає на вас.

Формат створено для дорослих, які люблять розважатись розумно.

Коли: 16 липня 19:00

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Підпільний стендап

Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

У цей вечір виступатимуть:

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі. Один із Королів Крінжу

Ганна Кочегура. Найкраща комікеса 2023 за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка, і просто приємна людина.

Антон Сенін. Випускник стендап школи І - ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Роман Міщеряков – Український телеведучий, сценарист, стендап-комік. Ведучий проєкту "Пара на мільйон", учасник "Improv Live Show" та "Жіночого кварталу".

Коли: 20 липня 19:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.