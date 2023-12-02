Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
У разі оголошення повітряної тривоги пройдіть в укриття
Російські окупанти запустили ударні дрони типу «Шахед». Про це повідомляють Повітряні сили.
О 22:30 зафіксовано рух БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.
Згодом повідомили, що декілька груп ворожих безпілотників на Миколаївщині рухається у західному напрямку.
Станом на 23:25 зафіксовано рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де зберігається загроза варто пройти в укриття.
Нагадаємо, триває 647-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень.
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