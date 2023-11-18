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В Україні оголошено повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено повітряну тривогу

Громадянам варто пройти в укриття

Увечері 18 листопада в Україні оголошена повітряна тривога.

Тривога почала поширюватися близько 21:00. У Києві сирени пролунали о 22:46. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Повідомляється, що одна із груп ударних ворожих безпілотників наближається до Києва.

Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:

В Україні оголошено повітряну тривогу фото 1

Мешканцям областей, в яких оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

Теги: укриття тривога

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