В Україні оголошено повітряну тривогу
Громадянам варто пройти в укриття
Увечері 18 листопада в Україні оголошена повітряна тривога.
Тривога почала поширюватися близько 21:00. У Києві сирени пролунали о 22:46. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.
Повідомляється, що одна із груп ударних ворожих безпілотників наближається до Києва.
Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, в яких оголошено тривогу, варто пройти в укриття.
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