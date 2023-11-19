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На підступах до Києва працює ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На підступах до Києва працює ППО
фото ілюстративне

Загроза ударних БпЛА для столиці зберігається

На підступах до Києва працюють українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Повітяні сили ЗСУ повідомляли, що ударні ворожі БпЛА наближаються до Києва з північного напрямку

Голова КМВА Сергій Попко зазначає, що загроза БпЛА для столиці зберігається.

В Україні триває повітряна тривога, яка поширюється на інші області. Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:

На підступах до Києва працює ППО фото 1

Мешканцям областей, де зберігається небезпека, варто пройти в укриття. 

Нагадаємо, тривога почала поширюватися близько 21:00 18 листопада. У Києві сирени пролунали о 22:46. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

О 23:30 тривогу в Києві скасували, але через п'ять хвилин її було оголошено знову. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в місті. 

Теги: укриття небезпека тривога

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