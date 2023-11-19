На підступах до Києва працює ППО
Загроза ударних БпЛА для столиці зберігається
На підступах до Києва працюють українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Повітяні сили ЗСУ повідомляли, що ударні ворожі БпЛА наближаються до Києва з північного напрямку
Голова КМВА Сергій Попко зазначає, що загроза БпЛА для столиці зберігається.
В Україні триває повітряна тривога, яка поширюється на інші області. Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де зберігається небезпека, варто пройти в укриття.
Нагадаємо, тривога почала поширюватися близько 21:00 18 листопада. У Києві сирени пролунали о 22:46. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.
О 23:30 тривогу в Києві скасували, але через п'ять хвилин її було оголошено знову. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в місті.
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