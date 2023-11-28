На Хмельниччині лунають вибухи, працює ППО

У Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, в області працюють сили ППО. Про це повідомляє перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В області триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних безпілотників в усіх областях, де оголошено тривогу.

«Увага! Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині! Перебувайте в укриттях!» – написав Сергій Тюрін о 21:40.

Будь ласка, читайте текст після реклами

О 22:04 повідомлялося про БпЛА з Вінницької області в напрямку Старокостянтинова. О 22:23 стало відомо про ударні БпЛА в районі Шепетівки Хмельницької області.

Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де зберігається загроза, варто пройти в укриття.