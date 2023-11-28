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На Хмельниччині лунають вибухи, працює ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Хмельниччині лунають вибухи, працює ППО
В області працюють сили ППО
фото ілюстративне

У Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, в області працюють сили ППО. Про це повідомляє перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін.

В області триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних безпілотників в усіх областях, де оголошено тривогу.  

«Увага! Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині! Перебувайте в укриттях!» – написав Сергій Тюрін о 21:40. 

О 22:04 повідомлялося про БпЛА з Вінницької області в напрямку Старокостянтинова. О 22:23 стало відомо про ударні БпЛА в районі Шепетівки Хмельницької області.

Карта тривог має такий вигляд:

На Хмельниччині лунають вибухи, працює ППО фото 1

Мешканцям областей, де зберігається загроза, варто пройти в укриття. 

Теги: укриття тривога Хмельниччина Старокостянтинів

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