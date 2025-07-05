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Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Масштабна тривога стала вже другою за день
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 22:06 оголошено відбій повітряної тривоги, вона тривала п'ятнадцять хвилин. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

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Теги: тривога небезпека Київ

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