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Росія підняла в повітря МіГи: тривога лунала по всій Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія підняла в повітря МіГи: тривога лунала по всій Україні
Військові повідомили про фіксацію швидкісної цілі у Чернігівській області в напрямку Київської
фото: glavcom.ua

Повітряні Сили попередили про зліт винищувача МіГ-31К

У суботу ввечері по всій території України оголосили тривогу. Причиною стала ракетна небезпека через зліт МіГ-31К,  який є носієм ракет «Кинджал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К», – ідеться у повідомленні о 17:36.

О 17:38 українські військові зафіксували швидкісну повітряну ціль над Чернігівщиною, яка рухалася курсом на Київщину. Вже за хвилину ракета змінила напрямок і попрямувала на Житомирську область.

Станом на 17:40 Повітряні Сили повідомили, що ракета летить у напрямку Старокостянтинова (Хмельницька область). Згодом в на Хмельниччині пролунали вибухи.

О 17:45 в ПС повідомили про ракету над Чернігівщиною та рухається південно-західним курсом. Згодом було уточнено, що ціль рухається на Житомирщину курсом на Старокостянтинів.

О 17:51 було повідомлено про повторні вибухи на Хмельниччині.

Близько 18:18 у регіонах почали лунати відбої. 

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

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Теги: військові ракета небезпека тривога

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