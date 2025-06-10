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Нічна атака на Київ: Кличко повідомив, скільки постраждалих перебуває у лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ: Кличко повідомив, скільки постраждалих перебуває у лікарні
У ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Внаслідок нічної атаки було госпіталізовано чотирьох постраждалих

Станом на 10 ранку після масованої атаки ворога на столицю у ніч на 10 червня  у стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих, ще чотирьом надали допомогу амбулаторно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка

Раніше Кличко повідомляв що внаслідок нічної атаки було госпіталізовано чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі, 

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Для мешканців Оболонського району, чиє майно зазнало ушкоджень або вони потребують допомоги внаслідок нічної атаки 10 червня, відкрито координаційний штаб

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл ворог тривога ракетна атака

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