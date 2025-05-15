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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Путін не повторив помилку Порошенка

glavcom.ua
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«В шоу-бізнесі Путін точно програв би»
фото: Reuters

Хто надіявся на позитивний розвиток ситуації і завершення гострої фази війни?

Отже, що ми маємо на старті Стамбулу-3:

• 1 •

Путін не повторив помилку Порошенка-2019 і не сприйняв ідею про «стадіон». Бо в шоу-бізнесі він точно програв би.

• 2 •

Статус російської делегації суттєво понижений – це, щоб показати своє ставлення до предмету перемовин.

• 3 •

Той, хто надіявся на позитивний розвиток ситуації і завершення гострої фази війни, – романтики. Бо не для цього Путін накопичував війська для «літньої кампанії».

• 4 •

Для нас головне питання – чи будуть європейці дійсно реагувати санкціями, чи знову (вчергове) вирішать, що водити козу – менш затратно, ніж допомагати Україні.

• 5 •

Як зреагує Трамп? Схоже, що «тихо піде в ліс» і вичікуватиме нове вікто можливостей. Поки що його зацікавленість у вирішенні конфлікту лежить виключно в області піар-технологій.

• 6 •

Що робити нам? Очевидно, що слухати тих, хто робить правильні розклади і готуватися до важких місяців на фронті попереду. Допомагати армії, стабілізовувати тил, донатити – і загалом розуміти, що ворог вважає: час грає на нього. Не дамо цього.

Борімося – поборемо.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін переговори війна

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