Зеленський після атаки РФ: Якщо хтось дає війні час забирати життя, це співучасть

Зеленський: Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність

В ударі РФ було більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістика

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний російський обстріл України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента на офіційних сторінках.

«Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі», – заявив президент.

Загалом сьогодні в ударі було більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістика. Поранено 49 людей, і число може зрости. Зеленський наголосив, що Росія повинна відповідати за це, оскільки росіяни з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя.

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фото: ДСНС, Суспільне

«Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче», - підсумував гарант.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Сергія Надала. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Тому можлива відсутність напору на верхніх поверхах.

Зазначається, що після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Також Державною установою «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» здійснено заміри атмосферного повітря на межі зони впливу забруднення житлової забудови внаслідок пожежі в м. Тернопіль.

Як відомо, під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. Як передає «Главком», про це глава МВС Клименко написав у соцмережах.

«Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби – ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям», – йдеться у повідомленні. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя.

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.