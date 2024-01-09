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В Україні збито перший «Шахед» з реактивним двигуном

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні збито перший «Шахед» з реактивним двигуном
Було збито безпілотник Shahed-238
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дрон долетів до середини країни, рухаючись зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину

На території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Про це розповів військовослужбовець, експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним Флеш.

За його словами, ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.

В Україні збито перший «Шахед» з реактивним двигуном фото 1
фото: Сергій Бескрестнов/Telegram

«Двигун китайський. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас. Нещодавно його Іран вперше показав на виставці», – розповів військовий.

Експерт зазначає, що на реактивному двигуні такі безпілотники можуть літати по всій країні. Крім того, вони долітатимуть до України швидше, а також можуть маневрувати.

Однак жодної унікальної зброї на них немає, лише звичайний заряд. Навігація у Shahed-238 теж стандартна.

«Українці мають знати, що, окрім звуку мопеда в небі, тепер є звук літака. Приємна новина в тому, що ми його збили», – зазначив Флеш.

Нагадаємо, у листопаді в Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура».

Як повідомлялося, Російська Федерація встановлює реактивні двигуни на дрони Shahed-131/136, а також оснастить їх двигунами п'ятого покоління винищувачі Су-57.

Читайте також: Реактивні «Шахеди». Чи дійсно вони такі небезпечні
Теги: військові безпілотник

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