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ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

У районі Кринок продовжують точитися позиційні бої

Українські військові утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та Стельмахівки (на північний захід від Сватового) та на Лиманському напрямку на схід від Ямполівки; на південь від Кузьминого; поблизу Тернів, Торського, Діброви та Серебрянського лісництва.

Український Генштаб повідомив, що російські війська збільшили кількість артилерійських ударів на напрямках Куп’янська, Лимана, Бахмута до понад 1000 ударів на добу.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки та Васюківки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Південного.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії відбулися на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та в напрямку Очеретиного; біля Степового,Сіверного, Первомайського та Невельського.

24 грудня російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на захід і південний захід у районі міста Донецька. Зіткнення були поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої відбулися поблизу Роботиного та Вербового та на південь від Гуляйполя. Російські блогери продовжували розповідати, що погані погодні умови впливають на здатність сил РФ проводити наземні маневри.

Станом на 24 грудня українські сили утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області. Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бойові дії тривали на східному березі, у тому числі поблизу Кринок.

Раніше повідомлялося, що російська армія може знову піти на Київ, якщо українські військові «посипляться» на якійсь ділянці фронту і у ворога звільняться сили.

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Теги: ЗСУ військові Генштаб армія Міноборони

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