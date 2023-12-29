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Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
фото ілюстративне

Аналітики ще не підтвердили використання Shahed-238 в Україні

Російська Федерація встановлює реактивні двигуни на дрони Shahed-131/136, а також оснастить двигунами п'ятого покоління винищувачі Су-57. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що у четвер, 28 грудня, російські ЗМІ поширили зображення крупним планом іранського безпілотника Shahed-238. Це реактивна версія дрону Shahed-131/136, який російські війська широко використовують в Україні, та зображення якого іранські джерела спочатку оприлюднили у листопаді 2023 року.

Водночас Інститут ще не підтвердив використання Shahed-238 в Україні, незважаючи на попередні припущення, що російські війська використовували ці безпілотники під час атаки на місто Київ 25 листопада.

Крім того, у звіті ISW повідомляється, що Повітряно-космічні сили Росії (ВКС) у 2024 році оснастять усі свої винищувачі п’ятого покоління Су-57 новими двигунами другого ступеня.

«28 грудня кремлівське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на високопоставлені джерела, близькі до ВКС, повідомило, що всі Су-57, які надійдуть на озброєння ВКС у 2024 році, отримають двигуни другого ступеня (п’ятого покоління). Агенція також повідомила, що у 2023 році ВКС отримали більше 10 одиниць Су-57 з двигунами першого ступеня і додала, що впродовж року ці літаки брали участь в авіаційних місіях в Україні», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.

Теги: безпілотник війна Україна винищувач

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