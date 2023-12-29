Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57

Аналітики ще не підтвердили використання Shahed-238 в Україні

Російська Федерація встановлює реактивні двигуни на дрони Shahed-131/136, а також оснастить двигунами п'ятого покоління винищувачі Су-57. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що у четвер, 28 грудня, російські ЗМІ поширили зображення крупним планом іранського безпілотника Shahed-238. Це реактивна версія дрону Shahed-131/136, який російські війська широко використовують в Україні, та зображення якого іранські джерела спочатку оприлюднили у листопаді 2023 року.

Водночас Інститут ще не підтвердив використання Shahed-238 в Україні, незважаючи на попередні припущення, що російські війська використовували ці безпілотники під час атаки на місто Київ 25 листопада.

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Крім того, у звіті ISW повідомляється, що Повітряно-космічні сили Росії (ВКС) у 2024 році оснастять усі свої винищувачі п’ятого покоління Су-57 новими двигунами другого ступеня.

«28 грудня кремлівське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на високопоставлені джерела, близькі до ВКС, повідомило, що всі Су-57, які надійдуть на озброєння ВКС у 2024 році, отримають двигуни другого ступеня (п’ятого покоління). Агенція також повідомила, що у 2023 році ВКС отримали більше 10 одиниць Су-57 з двигунами першого ступеня і додала, що впродовж року ці літаки брали участь в авіаційних місіях в Україні», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.