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Російські зенітники збили власний штурмовик Су-25

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські зенітники збили власний штурмовик Су-25
Штурмовик СУ-25 призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень та вночі
фото ілюстративне

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук підтвердив, що українська ППО літак не вражала

Російські пабліки увечері 17 грудня повідомили про збиття штурмовика Су-25. Однак українські військові до цього не причетні, окупанти впоралися самі. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук

«Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати!», – заявив Олещук.

Нагадаємо, 14 листопада, на Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський літак.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Теги: окупанти літак військові Міноборони РФ аеродром

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