Міноборони сертифікувало перший бронежилет для українських захисниць (фото)

Зразок бронежилета для жінок-військовослужбовців затверджено після двох етапів випробувань

В Україні сертифікували перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Про це розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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«Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ – такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових», – зазначила пресслужба відомства.

За словами Шарка, зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

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«Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у «чоловічому» варіанті бронежилета», – розповів спеціаліст.

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«Жіночий» варіант бронежилета для захисниць фото: Telegram/Міноборони

За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кг залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета.

Шарко також зауважив, що «жіночий» варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту.

«Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі», – додали в міністерстві.

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Закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься «Державний оператор тилу».

Нагадаємо, Міністерство оборони презентувало оновлену літню польову жіночу форму одягу, створену з урахуванням антропометричних даних жінок.