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Іран показав новий реактивний безпілотник Shahed-238

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран показав новий реактивний безпілотник Shahed-238
Іранський ударний безпілотник Shahed-238 у трьох версіях
фото з відкритих джерел

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір

В Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура». Про це повідомляють іранські медіа.

Презентація новинки відбулась під час візиту верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї до університету у Тегерані, де йому були показані останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

На виставці була представлена реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238 у трьох версіях з різними системами наведення.

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також представили модифікації з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.

Нагадаємо, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.

Раніше ми повідомляли, що Україна перейшла до серійного виробництва морських дронів і розробляє нові моделі з «сюрпризами» для російських військ.

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Теги: Іран безпілотник зброя

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