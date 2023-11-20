Іран показав новий реактивний безпілотник Shahed-238

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір

В Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура». Про це повідомляють іранські медіа.

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Презентація новинки відбулась під час візиту верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї до університету у Тегерані, де йому були показані останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

На виставці була представлена реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238 у трьох версіях з різними системами наведення.

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Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також представили модифікації з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.

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Нагадаємо, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.

Раніше ми повідомляли, що Україна перейшла до серійного виробництва морських дронів і розробляє нові моделі з «сюрпризами» для російських військ.