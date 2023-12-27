Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч

Над територіями Білгородської та Ростовської областей РФ нібито були знищені два українські безпілотники

У ніч на 27 грудня в Одесі пролунали вибухи. Уночі дрони атакували декілька регіонів Росії. Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 грудня, щоб ви були в курсі подій.

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Вибухи в Одесі

У ніч проти 27 грудня в Одесі пролунали вибухи. В Одеській області була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ударних дронів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА типу «Shahed», який прямував з Чорного моря у напрямку Одеси. Опісля в місті прогриміли вибухи.

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Місцеві пабліки повідомляли про влучання в житловий будинок. За їхніми даними, у передмісті спалахнула сильна пожежа, палали житлові будинки. На жаль, є постраждалі.

Інформації від офіційних осіб наразі немає.

Росія заявила про атаку безпілотників

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє, що у ніч на середу, 27 грудня, над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.

«Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Білгородської та Ростовської областей», – йдеться у повідомленні міноборони РФ.

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також стверджує, що над областю вночі був збитий безпілотник.

«Вночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збито безпілотника. Наслідки на землі уточнюються», – йдеться у телеграм-каналі губернатора.

Про проліт як мінімум двох безпілотників у телеграмі писали жителі Волгодонська – міста на Цимлянському водосховищі на сході Ростовської області. Від Волгодонська до найближчої точки фронту – близько 350 км.

Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України

Financial Times повідомляє, що Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України, щоб обійти заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Повідомляється, що запропонований механізм може бути застосований, якщо вето Орбана не вдасться подолати на саміті, запланованому на 1 лютого.

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Схема передбачає, що країни-учасниці нададуть гарантії бюджету ЄС. Це дозволить Європейській комісії запозичити до 20 млрд євро на ринках капіталу для Києва у 2024 році. Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України.

Financial Times наголошує на важливості, щоб цей варіант не вимагав гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС, а щоб серед основних учасників були країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини.

Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено. Однак повідомляється, що він обвинувачується у «терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ».

Ця інформація з'явилася за кілька годин після того, як Олещук проінформував про ураження українськими військовими корабля Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Названо кількість моряків, що перебували на «Новочеркаську» під час удару

На великому десантному кораблі «Новочеркаськ» ЧФ РФ під час атаки вночі 26 грудня в порту Феодосії перебували 77 моряків. Про це повідомляє російське видання ASTRA. За даними його дежерл, боєприпас потрапив до носової частини корабля.

«З-поміж членів екіпажу «Новочеркаська» в момент атаки на кораблі перебували 77 моряків. Згідно з первинними даними, постраждали як мінімум три з них, точна кількість постраждалих невідома», – інформує видання.

У Києві затримано власника провайдера, який транслює пропаганду Росії

Правоохоронці викрили власників інтернет-провайдера, які з 2014 року транслюють російські телеканали на Луганщині.

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За даними слідства, підозрювані ‒ жителі Кадіївки, син і мати, власники місцевого товариства, яке здійснює діяльність у сфері телевізійного мовлення.

Підприємство ще до захоплення окремих територій Луганської області транслювало російські пропагандистські телеканали з метою поширення антиукраїнських настроїв серед населення. Крім того, фігурант в обмін на «безперешкодне» ведення бізнесу надав дозвіл ворогам користуватись даними абонентів провайдера.

Після подій 2014 року чоловік виїхав до Києва, де до сьогоднішнього дня дистанційно віддавав накази матері щодо подальших дій і отримував гроші.

Служба безпеки України затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганщини та співпрацює з окупантами. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного в Києві виявлено понад 7,5 млн у гривневому еквіваленті. На ці кошти накладено арешт.

Оскільки його спільниця перебуває на тимчасово окупованій території, їй повідомлено про підозру заочно.