Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі

На Одещині зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури

Увечері 12 грудня впродовж декількох годин російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Він зазначив, тривала напружена бойова робота наших сил ППО.

Унаслідок російської атаки численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. Один у стані середньої важкості, а інший у важкому стані. Постраждалі шпиталізовані до медзакладів, де отримують усю необхідну допомогу.

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Також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері, 12 грудня, в Одесі пролунали вибухи. В Одеській області було оголошено повітряну тривогу.

Військові повідомили, що група «Шахедів» летить у бік Одеси. При цьому пізніше вони уточнили, що триває бойова робота.