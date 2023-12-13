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Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі
Тривала напружена бойова робота сил ППО
фото ілюстративне

На Одещині зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури

Увечері 12 грудня впродовж декількох годин російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він зазначив, тривала напружена бойова робота наших сил ППО.

Унаслідок російської атаки численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. Один у стані середньої важкості, а інший у важкому стані. Постраждалі шпиталізовані до медзакладів, де отримують усю необхідну допомогу.

Також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. 

Нагадаємо, ввечері, 12 грудня, в Одесі пролунали вибухи. В Одеській області було оголошено повітряну тривогу. 

Військові повідомили, що група «Шахедів» летить у бік Одеси. При цьому пізніше вони уточнили, що триває бойова робота.

Теги: безпілотник Одещина вибух Одеса поранення

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