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Нашестя «шахедів». Згурець назвав головні виклики для ППО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нашестя «шахедів». Згурець назвав головні виклики для ППО
Росіяни посили атаки дронами по Україні, 2 січня постраждала столиця
фото: glavcom.ua

Сергій Згурець: «Кожен «шахед» треба збити і не мікроскопами дорогими це робити, а дешевими засобами – тими ж «гепардами».

Росія значно посилила атаки дронами. Якщо минулого року протягом місяця РФ випускала по території України до 120 дронів на місяць, то тепер їх кількість зросла до 700. Тож перед української повітряною охороною стоїть завдання навчитися збивати ворожі «шахеди» менш вартісними засобами. Про це заявив в розмові з «Главкомом» директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

«Зараз вони (росіяни – «Главком») дотягнули кількість використання «шахедів» вже до 700 щомісяця, для порівняння – минулого року за той же місяць було 120. А кожен «шахед» треба збити і не мікроскопами дорогими це робити, а дешевими засобами – тими ж «гепардами». І задача ефективно збивати цілі менш вартісними зразками знищення зараз стоїть перед нашою ППО як головний виклик», – наголошує експерт.

Також Згурець вважає, що треба прикривати лінії фронту від керованих авіабомб, бо поки ця задача вирішується достатньо обмежено.  «Хоча приклади закриття з повітря Кринок (село Кринки на лівобережжі Херсонської області, де ведуться позиційні бої, – «Главком») з використанням комплексів ППО, які збили російські літаки, струснули москалів. Тому паралельне завдання – прикриття лінії фронту засобами ППО, які мінімізують використання там ворогом гелікоптерів штурмової авіації і літаків з використанням КАБів», – пригадав експерт.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 січня, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував два БпЛА типу Shahed-136/131.

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Теги: системи ППО війна безпілотник

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