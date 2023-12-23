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ЗСУ скасовують наступальні операції через брак снарядів - WP

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ скасовують наступальні операції через брак снарядів - WP
Українським артилеристам потрібні снаряди
фото з відкритих джерел

У противника натомість немає проблеми з артилерійськими боєприпасами

Українські війська вже відчувають нестачу боєприпасів на фронті через скорочення військової допомоги від Сполучених Штатів, тому вимушені скасовувати наступальні операції. Про це інформує видання The Washington Post у своєму репортажі з фронту.

Боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка воює в Запорізькій області, заявив, що українським артилеристам дається ліміт снарядів по кожній цілі.

«Хлопці втомилися – дуже втомилися. Вони все ще вмотивовані – багато людей розуміють, що у них немає іншого вибору. Але ви не можете виграти війну лише на мотивації. У вас повинна бути якась чисельна перевага, але зі зброєю та системами озброєння стає тільки гірше і гірше. Як довго ми зможемо протриматися? Важко сказати, але це не може бути довго. Це всі розуміють», – заявив військовий.

Українській артилерист на імʼя Артем заявив, що тепер його гармата випускає по позиціях ворога 10-20 снарядів на день, тоді як раніше використовували до 90 снарядів за аналогічний період.

«Що можна зробити з 10 снарядами на день? Цього ледь вистачає, щоб реагувати на їхні наступи – мова навіть не йде про наступ на їхні позиції», – пояснює боєць.

Крім того, українські військові заявили, що у противника натомість немає проблеми з артилерійськими боєприпасами.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 млрд доларів. У ньому вказується також допомога для України.

Як повідомлялося, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку».

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року. 

Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.

Теги: військові озброєння наступ Україна

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