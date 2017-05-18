В Україну хотів в’їхати учасник путінських «Нічних вовків» – не вийшло

Іноземцю було заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки

Прикордонники не пропустили в Україну учасника російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ «Нічні вовки» на прізвисько «Водяной». Про це інформує Державна прикордонна служба. За даними відомства, вказаного чоловіка не пропустили у суботу, 17 лютого. Чоловік прибув рейсом в аеропорт «Бориспіль». Його



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«Нічні вовки»

Іноземцю було заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки

Прикордонники не пропустили в Україну учасника російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ «Нічні вовки» на прізвисько «Водяной». Про це інформує Державна прикордонна служба.

За даними відомства, вказаного чоловіка не пропустили у суботу, 17 лютого. Чоловік прибув рейсом в аеропорт «Бориспіль». Його рід діяльності було встановлено під час здійснення прикордонного контролю.

Наразі іноземцю заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотно.

Прикордонники продовжують відстежувати осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки на території нашої країни, додали у Держприкордонній службі.