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    Події в Україні

    В Україну хотів в’їхати учасник путінських «Нічних вовків» – не вийшло

    Іноземцю було заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки
    Прикордонники не пропустили в Україну учасника російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ «Нічні вовки» на прізвисько «Водяной». Про це інформує Державна прикордонна служба. За даними відомства, вказаного чоловіка не пропустили у суботу, 17 лютого. Чоловік прибув рейсом в аеропорт «Бориспіль». Його
    • Сьогодні, 11:26
    • Розсилка
    &laquo;Нічні вовки&raquo;
    «Нічні вовки»

    Іноземцю було заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки

    Прикордонники не пропустили в Україну учасника російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ «Нічні вовки» на прізвисько «Водяной». Про це інформує Державна прикордонна служба.

    За даними відомства, вказаного чоловіка не пропустили у суботу, 17 лютого. Чоловік прибув рейсом в аеропорт «Бориспіль». Його рід діяльності було встановлено під час здійснення прикордонного контролю.

    Наразі іноземцю заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотно.

    Прикордонники продовжують відстежувати осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки на території нашої країни, додали у Держприкордонній службі.

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