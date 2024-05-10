В Україну прибув перший авіатренажер винищувача F-16 (відео)
Основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти
Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16. Його передала Чехія в одну із бригад тактичної авіації.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в Telegram.
«Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації», – заявив він.
За його словами, основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
«Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи», – заявив Олещук.
Нагадаємо, українські пілоти у двох країнах перебувають на завершальному етапі навчання на винищувачах F-16. Пілоти почнуть експлуатувати літаки в українському небі, щойно вони будуть доставлені.
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