В Україну прибув перший авіатренажер винищувача F-16 (відео)

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації

Основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти

Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16. Його передала Чехія в одну із бригад тактичної авіації.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в Telegram.

«Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації», – заявив він.

За його словами, основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

«Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи», – заявив Олещук.

Нагадаємо, українські пілоти у двох країнах перебувають на завершальному етапі навчання на винищувачах F-16. Пілоти почнуть експлуатувати літаки в українському небі, щойно вони будуть доставлені.