Пентагон витратить рекордну суму на модернізацію стратегічних бомбардувальників

Пентагон та корпорація Northrop Grumman уклали угоду щодо оновлення бомбардувальників B-2

Оборонне відомство США та корпорація Northrop Grumman уклали договір на суму $7 млрд для модернізації малопомітних стратегічних бомбардувальників B-2. Про це пише Security Clearance Jobs посилаючись на пресслужбу Пентагону.

З пресрелізу також випливає, що укладений контракт передбачає підтримку логістики комплектуючих для бомбардувальників, зокрема інженерне та програмне забезпечення та встановлення допоміжного обладнання.

У публікації зазначено дедлайн модернізації авіації Northrop Grumman: 3 травня 2029 року. Роботи виконуватимуться на базах ВПС у штатах Міссурі, Каліфорнія, Юта, Огайо та Оклахома.

Раніше, 27 квітня, стало відомо, що Військово-повітряні сили США уклали контракт на $13 млрд з авіавиробником Sierra Nevada Corporation (SNC) на розробку літака, який замінить застарілий E-4B – нинішній «літак Судного дня», розроблений у 1970 році.

Наприкінці березня американський портал Warrior Maven повідомив, що через 20 років винищувач F-35A Lightning II запущений у серійне виробництво. Розробка F-35 розпочалася у 2002 році, перший політ винищувач здійснив у 2006 році.

До слова, безліч критичних несправностей були виявлені у п'яти нових винищувачах F-35C Joint Strike Fighter, поставлених ескадрильї Корпусу морської піхоти США у 2023 році. Про це йдеться у службовій записці підполковника Майкла Фішера, яку вдалося отримати виданню Defense News. Військовий наголосив, що стан літаків підриває боєздатність корпусу.

Зокрема у звіті сказано, що 311 ударна ескадрилья винищувачів морської піхоти, або VMFA-311, на авіабазі Мірамар корпусу морської піхоти в Сан-Дієго виявила ряд проблем з літаками F-35 виробництва Lockheed Martin. На їхнє усунення знадобилося понад 700 годин роботи.