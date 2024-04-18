Прем'єр Бельгії повідомив, коли очікувати на першу поставку F-16 до України

Міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що коаліція F-16 є важливою

«Ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені», – Александр де Кроо

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що перші винищувачі F-16 з підготовленими українськими пілотами прибудуть до України до літа. Про це він повідомив під час зустрічі із журналістами.

Прем'єр-міністр Бельгії заявив, що коаліція F-16 є важливою, оскільки винищувачі також мають протиповітряний потенціал.

«І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа», – додав Александр де Кроо.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16. Кіріакос Міцотакіс прокоментував підтримку Грецією України в повномасштабній війні з РФ та зазначив, що «ми не готові дарувати Україні літаки F-16».

До слова, Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів. США надали на це дозвіл.