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Сербія знайшла альтернативу російським винищувачам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сербія знайшла альтернативу російським винищувачам
Французькі винищувачі Rafale можуть обійтися Сербії у 3 млрд євро
фото з відкритих джерел

Як зазначив Вучич, контракти, які стосуються винищувачів, буде підписано в найближчі два місяці

Сербія відмовляється від російських винищувачів, які закуповувала з радянських часів, і переходить на французькі. Як повідомив президент країни Александр Вучич, загалом Белград закупить у Франції 12 багатофункціональних винищувачів Rafale, пише Associated Press.

Вучич у понеділок відвідав Париж, де зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, а також із чиновниками міноборони Франції та з представниками компанії Dassault Aviation, що виробляє винищувачі Rafale.

За словами президента Сербії, він провів із Макроном бесіду, під час якої вони «досягли конкретних угод щодо закупівлі винищувачів Rafale». Вучич додав, що контракти щодо винищувачів, які стосуються винищувачів, буде підписано в найближчі два місяці в присутності Макрона, а також наголосив, що закупівля цих військових літаків значно розширить військову та іншу співпрацю між Белградом і Парижем.

Фінансові деталі потенційної угоди не називаються, але проурядові сербські ЗМІ оцінили її приблизно в 3 млрд євро. Придбання винищувачів Rafale дасть змогу Сербії модернізувати свої військово-повітряні сили, які в основному складаються з літаків МіГ-29, вироблених у СРСР, а також старих югославських бойових літаків.

Наприкінці 2021 року Сербія розглядала можливість продовжити закупівлі російських бойових літаків. Однак санкції, введені після початку війни з Україною, унеможливили навіть обслуговування наявного парку МіГ-29.

«З Росії не можна імпортувати практично нічого, що пов'язано з військовими цілями», – скаржився Вучич, додаючи, що, попри складнощі з російськими поставками, Сербія планує продовжити модернізацію збройних сил.

Нагадаємо, Греція, у межах у рамках реформування свого повітряного флоту, може передати Україні свої старі 32 винищувачі F-16C/-D Block 30.

До слова, у своєму авіапарку Росія має приблизно по сотні винищувачів-бомбардувальників Су-34 та багатофункціональних винищувачів Су-35. 

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Теги: Сербія Еммануель Макрон винищувач росія військова техніка

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