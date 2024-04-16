Ізраїль завдав ударів по базах «Хезболли» у Лівані

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що були атаковані військові база «Хезболли» в районі Мейс Ель-Джабаль та Тайр-Харфа на півдні Лівану

Ізраїль завдав ударів по двох базах терористичної організації «Хезболла» у Лівані. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

ЦАХАЛ зазначає, що удари були здійснені нещодавно за допомогою винищувачів.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що були атаковані військова база «Хезболли» в районі Мейс Ель-Джабаль та додаткова військова база «Хезболли» в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану.

«Раніше сьогодні артилерія ЦАХАЛу відкрила вогонь, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що «Хезболлу» визнано терористичною організацією Європейським союзом та урядами низки країн.

«Хезболла» є воєнізованою ліванською шиїтською організацією та політичною партією, що виступає за створення в Лівані ісламської держави. Організація була створена під час громадянської війни у Лівані в 1982 році групою радикальних шиїтських священнослужителів за фінансової підтримки Ірану.

Нагадаємо, що 12 квітня, Ліван атакував Ізраїль, по країні було запущено понад 50 ракет. Попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.

До слова, 27 березня Ізраїль завдав авіаудару по Лівану, унаслідок чого загинули люди. Удар був скерований на Центр екстреної допомоги Ісламського угруповання в селі Хеббарія.