Командувач військ НАТО назвав основні складнощі навчання українців на F-16

Перехід від радянської авіації до сучасного винищувача викликає труднощі в українських пілотів

Серед найбільших труднощів в навчанні українців на F-16 – знання англійської мови

F-16, як і «будь-які літаки», допоможуть Збройним Силам України. Водночас перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських пілотів. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає «Голос Америки».

«Особливо складно перейти від старих літаків радянської епохи, якими літали українці, які вони обслуговували та підтримували, складно перейти від цього до сучасного літака четвертого покоління, такого як F-16. Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. Врешті, для них це буде надзвичайно цінна річ», – сказав Каволі.

За словами генерала, серед найбільших труднощів в навчанні українців на F-16 – знання англійської мови.

«Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів. Тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок», – пояснив він.

Ще одна проблема, за словами американського генерала, пов’язана з відсутністю достатньої базової підготовки в деяких українських льотчиків. У такому разі вони спершу мають пройти її, після чого вже опановувати F-16.

До того ж, Крістофер Каволі зазначив, що в України не вистачає військових авіаторів.

«Обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі», – додав командувач сил НАТО в Європі.

Нагадаємо, українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Раніше повідомлялося, що перша група в складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.