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Стало відомо, які ракети запускатимуть із українських F-16

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, які ракети запускатимуть із українських F-16
AASM Hammer – це комплект додаткового обладнання, який перетворює так звані «тупі» бомби на «розумні» кориговані
фото з відкритих джерел

Українські літаки F-16, найімовірніше, працюватимуть у парі з французькими бомбами AASM Hammer

Поставлені Україні винищувачі F-16 зможуть використовувати новітні французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer. Про це заявив депутат французького парламенту, голова комісії з питань оборони та збройних сил Томас Гасіллуд.

«Проводиться значна робота з адаптації бомб AASM Hammer до літаків F-16, які будуть доставлені в Україну»‎, – сказав він в ефірі каналу LCI.

Бомба AASM Hammer: що про неї відомо

AASM Hammer – це комплект додаткового обладнання, який перетворює вільноспадні (так звані «тупі») бомби на «розумні» кориговані. Завдяки модульній конструкції можна змінювати характеристики бомби залежно від типів цілі та характеру бойового завдання. Можна програмувати висоту підриву, швидкість та кут удару.

На озброєнні AASM Hammer використовується з 2007 року. У французьких Повітряних силах такі боєприпаси пристосовані для використання з літаків Mirage 2000D, Dassault Rafale, Tejas, F-16 та Mirage F1. У Повітряних силах ЗСУ вони адаптовані для пусків з українських літаків Міг-29 та Су-24М.

Дальність дії таких бомб складає близько 70 км. Ймовірне відхилення – близько 10 м.

Перші винищувачі F-16 надійдуть в Україні вже цього року разом з пілотами, які пройшли навчання та обслуговуючим персоналом. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін.

Як стало відомо, Бельгія вирішила передати Україні винищувачі F-16.

Як повідомлялося, українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі.

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Теги: депутат Бельгія навчання боєприпаси робота F-16 Ллойд Остін

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