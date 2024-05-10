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Навчання пілотів на F-16: Повітряні сили повідомили про завершальний етап та розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навчання пілотів на F-16: Повітряні сили повідомили про завершальний етап та розкрили деталі
Перші винищувачі F-16 надійдуть в Україні вже цього року
фото з відкритих джерел

Наразі на завершальному етапі навчання проходять пілоти в Данії, а також у США

Українські пілоти у двох країнах перебувають на завершальному етапі навчання на винищувачах F-16. Пілоти почнуть експлуатувати літаки в українському небі, щойно вони будуть доставлені. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«У нас є пілоти, які тренуються вже на завершальному етапі, зокрема, на F-16, відточують свою майстерність і працюють по різних цілях, зокрема, малорозмірних. (...) Наразі у нас на завершальному етапі проходять пілоти в Данії, а також у Сполучених Штатах, вони вже безпосередньо тренуються на F-16. Як тільки вже літаки будуть передані в Україну, звичайно, що ці пілоти будуть першими, хто будуть працювати в нашому українському небі», – сказав Євлаш
З його слів, літаки посилять ППО і спроможності взагалі Сил оборони, і їх доставки очікують «якнайшвидше»,«оскільки вони необхідні нам вже на позавчора, якщо можна так сказати».

Перші винищувачі F-16 надійдуть в Україні вже цього року разом з пілотами, які пройшли навчання та обслуговуючим персоналом. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін.

Як повідомлялося, поставлені Україні винищувачі F-16 зможуть використовувати новітні французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer. 

Також відомо, що Бельгія почне передавати Україні винищувачі F-16 вже у 2024 році – відповідне рішення ухвалив уряд країни.

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Теги: Бельгія навчання винищувач літак

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