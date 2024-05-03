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Росія сховала 40 літаків після атаки на аеродром «Кущевська»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія сховала 40 літаків після атаки на аеродром «Кущевська»
Переміщення російських літаків значно вплине на бойові вильоти окупантів
фото з відкритих джерел

Україна продемонструвала здатність завдавати ударів вглиб Росії

Через українську атаку на аеродром «Кущевська» Російська Федерація була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах якомога далі від лінії фронту. Про це повідомляє британська розвідка.

Як наголосили британські оглядачі, вплив цього розосередження навряд чи буде відразу очевидним. Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі вглиб Росії, ніж ці точки розосередження.

Крім того, за даними розвідників, вимушене застосування таких заходів означає, що для того, аби підтримувати ту ж періодичність вильотів над зоною бойових дій, їх тривалість доведеться збільшити. Це, своєю чергою, вимагатиме більше пального, збільшить витрати та навантаження на екіпажі.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ.

Військовий аеродром Служба безпеки атакувала спільно з Силами оборони. Зазначається, що на цьому об’єкті розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялося, що на аеродромі «Кущевська» у РФ українські дрони знищили склад російських авіабомб, що зменшить авіаційні атаки Росії на фронті.

Раніше в ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Теги: війна аеродром росія окупанти винищувач літак британська розвідка

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