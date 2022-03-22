Зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу
Ворог продовжує атакувати цивільні об'єкти
Наслідки знищення окупантами наших міст показав супутник
Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки Ірпеня, Маріуполя та Чернігова станом на 21 березня.
На кадрах з космосу видно наслідки щоденних обстрілів населених пунктів російськими окупантами.
У центрі Ірпеня поряд з адміністративними будівлями та житловим кварталом чітко видно дві пожежі.
Також дим скував будівлю школи і житловий масив біля озера.
На іншому знімку помічено зростання рівня паводкових вод річки Ірпінь.
Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.
Людей змушені ховати без імен, у братських могилах, тож підрахунок точної кількості жертв тероризму РФ ускладнюється.
Багато людей окупанти вивозять в так звані фільтраційні табори Росії.
Підрозділи загарбника продовжують обстріли й Чернігова, не полишають спроб наступу у напрямку на Бровари, проте, через втрати, успіху у просуванні не мають. Намагаються поповнювати запаси та вести розвідку.
За словами мера міста Владислава Атрошенка, Чернігів фактично оточений ворогом з усіх сторін. Росіяни останніми днями навмисне б’ють по цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо, рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя.