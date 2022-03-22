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    Події в Україні

    Зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу

    Ворог продовжує атакувати цивільні об'єкти - Зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу

    Ворог продовжує атакувати цивільні об'єкти

    фото: Maxar

    Наслідки знищення окупантами наших міст показав супутник

    Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки Ірпеня, Маріуполя та Чернігова станом на 21 березня.

    На кадрах з космосу видно наслідки щоденних обстрілів населених пунктів російськими окупантами.

    У центрі Ірпеня поряд з адміністративними будівлями та житловим кварталом чітко видно дві пожежі.

    Також дим скував будівлю школи і житловий масив біля озера.

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    На іншому знімку помічено зростання рівня паводкових вод річки Ірпінь.

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    Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.

    Людей змушені ховати без імен, у братських могилах, тож підрахунок точної кількості жертв тероризму РФ ускладнюється.

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    Наслідки артилерійського обстрілу Чернігова. фото: Maxar
    Руйнування у Маріуполі. фото: Maxar

    Багато людей окупанти вивозять в так звані фільтраційні табори Росії.

    Підрозділи загарбника продовжують обстріли й Чернігова, не полишають спроб наступу у напрямку на Бровари, проте, через втрати, успіху у просуванні не мають. Намагаються поповнювати запаси та вести розвідку.

    За словами мера міста Владислава Атрошенка, Чернігів фактично оточений ворогом з усіх сторін. Росіяни останніми днями навмисне б’ють по цивільній інфраструктурі.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Ірпінь Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу