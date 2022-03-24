Після війни в Україні прийде глобальна продовольча криза, – Зеленський

Російсько-українська війна може спричинити глобальну продовольчу кризу, а та, у свою чергу - політичну нестабільність світового масштабу, заявив на саміті Великої сімки Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Великої сімки

Володимир Зеленський назвав напад Росії на Україну справжньою глобальною катастрофою. Про деталі його виступу пише «Радіо Свобода».

Росія, зазначив президент, знищила безпекову архітектуру світу, завдавши удару по міжнародних відносинах. Втім, за словами Зеленського, сама російсько-українська війна є лише початком глобального катаклізму.

«Після цієї війни може настати глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок», – зазначив Володимир Зеленський. Він звернув увагу представників Великої сімки, що внаслідок агресії Росії проти України що у різних регіонах планети – Азії, Африці, навіть Європі – можуть виникнути проблеми із базовими продуктами. Зеленський прогнозує також різку зміну ціни на продовольство, що теж стане наслідок російсько-української війни.

Продовольча ж криза, на думку президента України, спричинить і кризу політичну. І це буде турбулентність глобальних масштабів.

Саме тому, заявив Зеленський, Росію потрібно зупинити негайно, «доки планета не зіткнулася з іще більшим рівнем проблем». Бо, можливо, саме це – глобальна політична нестабільність – і є метою верховного керівництва Російської Федерації.

Для припинення агресивних дій Росії, за словами президента України, необхідно щотижня посилювати санкції проти Росії. Крім того, Зеленський вкотре наголосив необхідності створення системи оперативного реагування на подібні глобальні загрози.

Також глава держави нагадав про майбутню відбудову України, яка уже зазнала великих втрат і серйозних руйнувань інфраструктури внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що глобальну продовольчу кризу пророкує і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

Сьогодні, 24 березня, він заявив, що внаслідок російського вторгнення в Україну можуть виникнути проблеми із продовольством для країн Близького Сходу та Північної Африки, оскільки вони залежать від українського та російського імпорту пшениці.

Учора ж тему глобальних наслідків війни в Україні, зокрема, і щодо ринку продовольства, зачепилв у своєму виступі на Європейському гуманітарному форумі і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.