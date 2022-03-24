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    Події в Україні

    На Луганщині загинуло п'ятеро людей, вісьмох поранено

    На Луганщині загинуло п'ятеро людей, вісьмох поранено
    фото: facebook/Сергій Гайдай

    Унаслідок авіаційного обстрілу в Лисичанську зайнялися гаражі

    У Луганській області внаслідок обстрілів за півдня загинули п'ятеро людей, вісьмох поранено, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Рашисти не перестають убивати мирних. На Луганщині за півдня п'ятеро загиблих, вісім поранених», – повідомив Гайдай у Facebook.

    У Рубіжному внаслідок обстрілу зайнялася покрівля багатоповерхового будинку, в іншому районі житловий будинок горів і почав руйнуватися. Є поранені.

    У Новотошківці сталося займання житлового будинку. У Сєвєродонецьку – пряме влучання в будівлю кінотеатру, пошкоджено два житлові будинки, горіли гаражі, а також перебито газовід. Також російські окупанти здійснили пряме влучання в дах будівлі школи, у підвалі якої були люди. Без займання та жертв.

    В одному з районів зайнялися два автомобілі. Один загиблий та один поранений. Двоє загиблих виявлено біля житлового будинку.

    Голова Луганської ОВА закликав мешканців перебувати в укриттях.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 24 березня, російська авіація завдала ракетних ударів по містах Луганської області, скинула фосфорні бомби на Рубіжне, загинули чотири особи, серед яких двоє дітей, поранено шістьох людей.

    Теги: росія окупанти Луганщина авіація війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    На Луганщині загинуло п'ятеро людей, вісьмох поранено