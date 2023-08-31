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ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому
фото: Уніан

ВАКС призначив 805 тис. грн застави

Сьогодні, 31 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику глави Міністерства аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють в розтраті понад 62 млн грн під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави в 805 тис. грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров частково задовольнив клопотання НАБУ та САП і призначив Першому заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому запобіжний захід у вигляді 805 200 грн застави», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на чиновника також поклали низку обов'язків: прибувати до детектива, прокурора, суду; повідомляти про зміну місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним; здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, Тараса Висоцького  підозрюють у двох епізодах зловживань під час закупівель макаронних виробів, що нібито спричинили збитки у 62 млн грн. При цьому неправомірну вигоду, за версією слідства, отримав не сам Висоцький, а компанії-постачальники продукції.

Рішення слідчого судді означає, що на цьому етапі підозра є обґрунтованою.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозри високопосадовцям у справі про зловживання на закупівлях. Підозрюваними є перший заступник міністра аграрної політики та продовольства та колишній заступник міністра економіки.

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Теги: прокуратура паспорт Мінагрополітики прокурор суддя скандал Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

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