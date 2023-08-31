ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому

ВАКС призначив 805 тис. грн застави

Сьогодні, 31 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику глави Міністерства аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють в розтраті понад 62 млн грн під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави в 805 тис. грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров частково задовольнив клопотання НАБУ та САП і призначив Першому заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому запобіжний захід у вигляді 805 200 грн застави», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на чиновника також поклали низку обов'язків: прибувати до детектива, прокурора, суду; повідомляти про зміну місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним; здати закордонний паспорт.

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Нагадаємо, Тараса Висоцького підозрюють у двох епізодах зловживань під час закупівель макаронних виробів, що нібито спричинили збитки у 62 млн грн. При цьому неправомірну вигоду, за версією слідства, отримав не сам Висоцький, а компанії-постачальники продукції.

Рішення слідчого судді означає, що на цьому етапі підозра є обґрунтованою.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозри високопосадовцям у справі про зловживання на закупівлях. Підозрюваними є перший заступник міністра аграрної політики та продовольства та колишній заступник міністра економіки.

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