Мовний скандал у Харкові: працівник піцерії відмовився обслуговувати українською (відео)

Працівник піцерії повідомив, що не обслуговуватиме відвідувача українською, адже «він його розуміє і так»

У Харкові співробітник піцерії відмовився обслуговувати відвідувача державною мовою. Хлопець заявив, що не «збирається виконувати накази». Про ситуацію розповів у Telegram журналіст Костянтин Андріюк.

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Інцидент стався у закладі «Pizza Day» на Полтавському шляху, 153. Співробітник закладу Андрій навідріз відмовився розмовляти українською мовою з відвідувачем, аргументуючи це тим, «що його й так розуміють».

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«Ви мене розумієте і так? Це дуже потрібно? Я не збираюся виконувати ваші накази. Ви не клієнт, я вам даю замовлення, а ви забираєте», – відповів співробітник піцерії на прохання спілкуватися державною мовою.

Коли клієнт запитав причину відмови, касир піцерії сказав, що «на прохання можна отримати відмову».

«А я не хочу. У проханні можна відмовити, ви не клієнт», – наполягав працівник піцерії.

Нагадаємо, у Харкові таксист оскандалився заявою про те, що «України не існує» та порадив пасажирці їхати на «западенщину».

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Раніше на базі відпочинку «Куманьок» у місті Запоріжжі жінка, яка виїхала з окупованих територій, що виїхала з окупованих територій, висловила свої зауваження щодо пісень російської співачки Ірини Алегрової, яка перебуває під санкціями через свою підтримку війни РФ в Україні.

До слова, одна з клієнток «Укрзалізниці» помітила, що на квитку інформація для пасажира написана російською та англійською мовами. Натомість українською мовою про корисні контакти вирішили не повідомляти.