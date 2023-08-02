Заяви про невдячність українців: Зеленський відреагував на скандал між Польщею та Україною

Зеленський: «Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами»

Україна високо цінує історичну підтримку Польщі, яка разом із нашою країною виконує важливу роль у забезпеченні безпеки Європи. Польща разом з Україною стала щитом Європи, і жодної тріщинки в ньому бути не може. Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

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«Народи Європи знають, що справжня свобода настає тоді, коли ми об'єднуємося і захищаємо наші цінності разом, попри різні сезони, політичні течії і особисті амбіції. В єдності ми маємо силу, а в спільних діях – майже безмежні можливості. Зрозуміло, що іноді з'являються різні випробування, і наша політика не завжди є єдністю, а емоції беруть верх над фундаментальними інтересами наших народів», - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Україна активно захищає свою свободу та свободу всієї Європи, і висловив вдячність кожному народу, що допомагає.

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«Ми вкрай високо цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом з нами стала надійним щитом Європи – від одного моря до іншого. Впевнений, що цей щит буде недоторканим», - заявив Зеленський.

Він також заявив, що ніякі політичні розбрати не пошкодять стосунків між українським та польським народами, і зазначив, що емоціям точно варто охолонути. Президент підкреслив, що для України та Польщі надзвичайно важливі свобода, благо їх народів, цінності Європи та перемога над спільним російським ворогом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького на розмову після заяв міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача про невдячність українців за допомогу.

Також посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стали заяви українських чиновників.