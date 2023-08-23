Провокація Ларса фон Трієра. Що мають зрозуміти українці

Ларс фон Трієр звернувся до Путіна та Зеленського зі словами, що життя росіян теж важливі

Українці продовжують бути однією з найдуховніших та найкультурніших націй світу

З одного боку, я абсолютно вітаю, коли посадові особи включаються в хайпову комунікацію, щоб використати комунікаційну хвилю для демонстрації своєї приналежності та небайдужості.

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По-перше, це підтримує хороший рівень цитованості в медіа, не накладаючи при цьому якихось зобов'язань.

По-друге, робить державні органи видимими у інфопросторі та позитивно впливає на загальну комунікаційну спроможність державних органів.

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Але, з іншого боку...

Ну, кому ще не пох*й на Трієра?

Хто це взагалі?

Шо це?

Коли ви останній раз про нього чули?

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На мою думку, останні комунікаційні збурення наочно демонструють, що попри послідовні системні намагання зруйнувати державну сферу культури, стратегічних комунікацій та духовного розвитку окремими політичними звірятками (щоб не казати «тваринами») – українці продовжують бути однією з найдуховніших та найкультурніших націй світу.

У нас тут контрнаступ... Роботине... Масквасіті-масквашвєя...

Нью ОРК таймс зі шкіри пнуться, щоб переконати увесь світ в тому, що ЗСУ «просрали всі палімєри» і не вміють наступати. А ми що?

А ми срачимо в бложиках про скульптуру в Стрийському парку (яку, до речі, таки облили фарбою на днях). Обговорюємо режисерів. Ламаємо списи об щит України-матері і те, що має на ньому висіти...

Воістину – українці не в повній мірі усвідомлюють свою космічну велич, в контексті того, як вони ставляться до реальності і віртуальності...

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Русня – це звичайно погано і дискомфортно.

Але, русня – минає. А, мистецтво – вічне!