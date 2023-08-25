Скандал у Німеччині. В етері радіо пролунала пропозиція четвертувати Зеленського

Резонансний коментар одного зі слухачів радіо був записаний заздалегідь

Німецький громадський радіомовник Deutschlandfunk втрапив у скандал. В етері однієї з передач прозвучав коментар про те, що для завершення війни в Україні необхідно четвертувати президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Bild.

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У програмі «Контроверс» відбулося обговорення на тему, як можна зупинити агресивну війну Росії проти України. Один зі слухачів закликав до четвертування й обезголовлення Зеленського.

«Арештувати Зеленського і його банду злочинців, його банду геноциду, четвертувати його живцем і відрубати йому голову», – сказав чоловік на прізвище Фішер.

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Як пише видання, зазначена програма Deutschlandfunk передбачає формат, у якому зіштовхуються багато думок на одну тему – як у прямому етері, так і в записі. Відомо, що коментар Фішера був записаний заздалегідь. Це журналістам Bild підтвердила пресслужба радіо.

Адвокат Патрік Хайнеманн заявив виданню, що подав до суду на Deutschlandfunk за сприяння публічним підбурюванням до насильства, а також на самого чоловіка, який запропонував четвертувати Зеленського.

Коли ситуація набула резонансу, Deutschlandfunk видалила скандальний уривок із програми, попросила вибачення за «помилку досвідченої редакційної команди» та почала внутрішню перевірку.

Нагадаємо, що віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Федеральну розвідувальну службу, яка прогнозувала, що російський диктатор Володимир Путін окупує всю Україну через 24-48 годин після початку повномасштабного вторгнення.