ВАКС конфіскував квартиру начальниці відділу Львівської митниці

Посадовиця не могла купити квартиру за рахунок законних доходів

Вищий антикорупційний суд конфіскував квартиру вартістю 1,86 млн грн посадовця одного із органів Державної митної служби. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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У САП не вказують прізвище податківця, однак, за даними ЗМІ, йдеться про начальницю відділу митного оформлення митного поста «Городок» Львівської митниці Державної митної служби Анну Бісюк.

«24 серпня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активу (квартири у м. Львові) посадовця одного із органів Державної митної служби вартістю 1,86 млн грн та вирішила стягнути його вартість в дохід держави», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, САП подала позов про цивільну конфіскацію квартири посадовця Львівської митниці. На думку САП, начальниця ВМО «Городок» Львівської митниці Анна Бісюк через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично набула квартиру в місті Львові вартістю 1,86 млн грн.

При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з'ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів. А тому прокурор просить стягнути в дохід держави квартиру як необґрунтований актив. У разі задоволення позову буде накладено стягнення на об'єкт нерухомості та кошти в розмірі 1,86 млн грн стягнуті у дохід держави.

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