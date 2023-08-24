Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ВАКС конфіскував квартиру начальниці відділу Львівської митниці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВАКС конфіскував квартиру начальниці відділу Львівської митниці
Митний пост «Городок»
фото ілюстративне

Посадовиця не могла купити квартиру за рахунок законних доходів

Вищий антикорупційний суд конфіскував квартиру вартістю 1,86 млн грн посадовця одного із органів Державної митної служби. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП не вказують прізвище податківця, однак, за даними ЗМІ, йдеться про начальницю відділу митного оформлення митного поста «Городок» Львівської митниці Державної митної служби Анну Бісюк.

«24 серпня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активу (квартири у м. Львові) посадовця одного із органів Державної митної служби вартістю 1,86 млн грн та вирішила стягнути його вартість в дохід держави», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, САП подала позов про цивільну конфіскацію квартири посадовця Львівської митниці. На думку САП, начальниця ВМО «Городок» Львівської митниці Анна Бісюк через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично набула квартиру в місті Львові вартістю 1,86 млн грн.

При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з'ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів. А тому прокурор просить стягнути в дохід держави квартиру як необґрунтований актив. У разі задоволення позову буде накладено стягнення на об'єкт нерухомості та кошти в розмірі 1,86 млн грн стягнуті у дохід держави.

Раніше Україна конфіскувала завод у російського політика.

Теги: прокуратура САП Львівщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підсанкційний російський олігарх Володимир Євтушенков
Чехія почала конфіскацію активів одного з найбагатших російських олігархів
31 липня, 06:37
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг» Війна і право
7 серпня, 08:30
На заводі працюють понад 800 співробітників, географія експорту – 35 країн світу
Україна конфіскувала завод у російського політика
10 серпня, 17:26

Економіка

ВАКС конфіскував квартиру начальниці відділу Львівської митниці
ВАКС конфіскував квартиру начальниці відділу Львівської митниці
НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві світові тютюнові компанії
НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві світові тютюнові компанії
Україна має розблокувати порти для всіх видів продукції, це єдина можлива позиція – гендиректор ФРТУ
Україна має розблокувати порти для всіх видів продукції, це єдина можлива позиція – гендиректор ФРТУ
Шмигаль оцінив суму збитків від окупації Криму
Шмигаль оцінив суму збитків від окупації Криму
Потужні міжнародні бренди вже домовились з Україною про роботу в Криму
Потужні міжнародні бренди вже домовились з Україною про роботу в Криму
Україна націоналізувала два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
Україна націоналізувала два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
29K
Ще одна країна вирішила не відмовлятись від пшениці з Росії
11K
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
9115
Шокуючий прогноз. Що говорив Буданов про ймовірну ліквідацію Пригожина
8253
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»
5682
Росія стверджує: у літаку, що розбився, був Пригожин

Новини

Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Сьогодні, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту