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У Данії засуджено росіянина, який намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Данії засуджено росіянина, який намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд
фото з відкритих джерел

53-річний чоловік підробив документи та виступав як представник інвестиційної компанії, щоб обманом змусити Центробанк виплатити йому гроші

Данський суд засудив громадянина Росії до трьох років в’язниці та депортації за спробу шахрайства в особливо великих розмірах шляхом підготовки афери на суму 3,5 мільярда доларів проти Данського Національного банку. Про це повідомляє Bloomberg.

53-річний чоловік підробив документи та виступав як представник інвестиційної компанії, щоб обманом змусити Центробанк виплатити йому гроші. Він був затриманий минулого року, після того, як відправив кілька електронних листів та навіть особисто з'явився у приміщеннях Копенгагенського банку.

Під час висловлення обвинувачення, прокурор характеризував цей випадок як незвичайний, наголошуючи, що Данський Національний банк швидко підозрював росіянина у можливому злочині та негайно повідомив поліцію для подальшого розслідування.

Раніше повідомлялося, що зі Словацької Республіки екстрадували одного із підозрюваних працівників «Укрзалізниці». За даними слідчих, чоловік разом із колегами хотіли вкрасти у держперевізника 5 млн грн під час закупівлі ПЛР-тестів. 

До слова мультиплікатори РФ представили анімаційний фільм під назвою «Копійка», який скопіювали із хітової історії Pixar «Тачки». 

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Теги: відео фільм чоловік розслідування документи прокурор гроші Національний банк

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У Данії засуджено росіянина, який намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд
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